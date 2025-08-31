День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 02:00

Создатели теории о «российском следе» в США могут жестко поплатиться

Трамп допустил, что причастных к созданию теории о российском следе арестуют

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп высказался о возможных арестах лиц, причастных к созданию и распространению теории о «российском следе». Американский лидер в интервью порталу Daily Caller назвал действия этих людей мошенничеством и ложью, которые нанесли вред стране.

Я не знаю, будут ли аресты, но должны быть. Что причастные к созданию и распространению опровергнутой теории сделали, это позор: они мошенничали и врали, сделали столько плохого, злого, вредного для страны, — указал Трамп.

Теория о «российском следе» активно продвигалась западными СМИ и политиками, однако так и не была подтверждена доказательствами. Трамп неоднократно заявлял, что действия демократов, распространявших эти сведения, подпадают под определение государственной измены. В России подобные обвинения всегда отвергались как бездоказательные.

Ранее сообщалось, что Трамп уволил одного из ведущих экспертов ЦРУ по России, курировавшую скандальный доклад о якобы вмешательстве в выборы 2016 года. Высокопоставленная сотрудница, отдавшая разведке более 20 лет, потеряла работу вместе с коллегами. Под кадровые чистки также попали одни из самых высокопоставленных сотрудников разведки Шелби Пирсон и Винь Нгуен.

Дональд Трамп
вмешательство в выборы
аресты
следы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США пенсионер умер по дороге на свидание с чат-ботом
«Продолжим диалог:»: Путин направил телеграмму Лукашенко
Пентагон может превратиться в «министерство войны»
Озвучено состояние здоровья пострадавшего в Херсонской области депутата
Песни на русском, слухи о разводе, слова об СВО: как живет Настя Каменских
Создатели теории о «российском следе» в США могут жестко поплатиться
«Раскаялся»: экс-губернатор Сахалина признал вину во взяточничестве
США смогли распознать реальные планы Евросоюза по Украине
Эрдоган направился в Китай, где состоится встреча с Путиным
Насиловал на могилах: кладбищенский маньяк кошмарил Уфу целый год
Больницы в Харькове заполонили иностранные солдаты
Фролов день: запреты и приметы 31 августа. Как лошади предсказывают погоду?
Наговицына подписывала снимающую ответственность с турфирмы расписку
Мощное землетрясение зафиксировано на территории США
Составлен список мировых лидеров, которых подозревали в наличии двойников
Полиция установила личности испортивших портреты участников СВО
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 31 августа 2025 года
«Раньше учили думать»: какое образование лучше — российское или советское
«Алексей выжил»: дрон ВСУ атаковал машину депутата в Херсонской области
СБУ не смогла установить личность стрелявшего в экс-главу СНБО
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.