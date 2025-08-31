Создатели теории о «российском следе» в США могут жестко поплатиться Трамп допустил, что причастных к созданию теории о российском следе арестуют

Президент США Дональд Трамп высказался о возможных арестах лиц, причастных к созданию и распространению теории о «российском следе». Американский лидер в интервью порталу Daily Caller назвал действия этих людей мошенничеством и ложью, которые нанесли вред стране.

Я не знаю, будут ли аресты, но должны быть. Что причастные к созданию и распространению опровергнутой теории сделали, это позор: они мошенничали и врали, сделали столько плохого, злого, вредного для страны, — указал Трамп.

Теория о «российском следе» активно продвигалась западными СМИ и политиками, однако так и не была подтверждена доказательствами. Трамп неоднократно заявлял, что действия демократов, распространявших эти сведения, подпадают под определение государственной измены. В России подобные обвинения всегда отвергались как бездоказательные.

Ранее сообщалось, что Трамп уволил одного из ведущих экспертов ЦРУ по России, курировавшую скандальный доклад о якобы вмешательстве в выборы 2016 года. Высокопоставленная сотрудница, отдавшая разведке более 20 лет, потеряла работу вместе с коллегами. Под кадровые чистки также попали одни из самых высокопоставленных сотрудников разведки Шелби Пирсон и Винь Нгуен.