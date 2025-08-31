«Продолжим диалог:»: Путин направил телеграмму Лукашенко Путин в телеграмме Лукашенко назвал товарищеской связь Москвы и Минска

Президент России Владимир Путин направил официальное поздравление белорусскому лидеру Александру Лукашенко по случаю его дня рождения. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава российского государства отметил личный вклад своего коллеги в развитие двусторонних отношений.

Мы, конечно, продолжим конструктивный, содержательный диалог и тесную совместную работу по дальнейшему наращиванию двусторонних связей на всех направлениях, — заметил Путин.

В поздравлении особое внимание уделяется укреплению институтов Союзного государства и продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве. Российский лидер также отметил, что товарищеские отношения между странами позволяют конструктивно обсуждать сложные вопросы и принимать взвешенные решения.

Также Путин пожелал Лукашенко здоровья, счастья и новых успехов в его деятельности. Он призвал своего коллегу и дальше принимать взвешенные и дальновидные решения.

Ранее президент направил работникам и ветеранам атомной отрасли поздравление с профессиональным праздником. Он заявил, что благодаря отечественным специалистам-атомщикам страна обладает надежным ядерным щитом.