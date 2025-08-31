День знаний — 2025
31 августа 2025 в 01:53

«Раскаялся»: экс-губернатор Сахалина признал вину во взяточничестве

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин признал вину во взяточничестве и раскаялся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет колонии, официально признал свою вину и выразил раскаяние в совершенных преступлениях, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы. В настоящее время экс-чиновник отбывает наказание в исправительной колонии на территории Хабаровского края.

Хорошавин А. В. раскаялся в содеянном, признал вину, — указано в сообщении.

Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор по первому уголовному делу о взятках в феврале 2018 года. Наказание было назначено в виде 13 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн рублей.

В апреле 2020 года было завершено рассмотрение второго уголовного дела, после чего срок наказания был увеличен до 15 лет колонии строгого режима при сохранении суммы штрафа. Хорошавин также был лишен всех государственных наград.

Ранее сообщалось, что бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова приговорили к пяти годам колонии и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале Одинцовского городского суда. Также с него в рамках гражданских исков было взыскано 18 млн рублей в пользу Минобороны РФ и 7 млн рублей — в пользу парка «Патриот». Кроме того, Ахмедова лишили государственных наград. В своем последнем слове он раскаялся и попросил прощения у супруги.

