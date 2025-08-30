Захарова отправила Мерца к психиатрам после его слов о соцсетях

Захарова отправила Мерца к психиатрам после его слов о соцсетях Захарова посоветовала Мерцу сходить к психиатрам после его слов о России

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о якобы вмешательстве России во внутренние процессы Германии через соцсети — «это уже к психиатрам», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание, что Берлин три года снабжал Киев различным оружием, включая тяжелую технику, и вдруг обеспокоился из-за социальных сетей, передает ТАСС.

Мне кажется, это уже к психиатрам: ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения, включая тяжелую военную технику, а тут обеспокоились соцсетями, — отметила Захарова.

Она указала, что обман, связанный с Минскими соглашениями, привел к сотням тысяч убитых и раненых, но ФРГ угрожают «котики в соцсетях». При этом миллионы людей страдают из-за вмешательства Запада во внутренние дела Украины, что привело к государственному перевороту 2014 года, добавила дипломат.

Ранее Захарова отмечала, что доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в России содержит голословные обвинения в адрес Москвы. По ее словам, в документе приведены бездоказательные утверждения о нарушениях, якобы совершенных российской стороной.