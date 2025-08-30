День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 14:05

Захарова отправила Мерца к психиатрам после его слов о соцсетях

Захарова посоветовала Мерцу сходить к психиатрам после его слов о России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о якобы вмешательстве России во внутренние процессы Германии через соцсети — «это уже к психиатрам», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание, что Берлин три года снабжал Киев различным оружием, включая тяжелую технику, и вдруг обеспокоился из-за социальных сетей, передает ТАСС.

Мне кажется, это уже к психиатрам: ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения, включая тяжелую военную технику, а тут обеспокоились соцсетями, — отметила Захарова.

Она указала, что обман, связанный с Минскими соглашениями, привел к сотням тысяч убитых и раненых, но ФРГ угрожают «котики в соцсетях». При этом миллионы людей страдают из-за вмешательства Запада во внутренние дела Украины, что привело к государственному перевороту 2014 года, добавила дипломат.

Ранее Захарова отмечала, что доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в России содержит голословные обвинения в адрес Москвы. По ее словам, в документе приведены бездоказательные утверждения о нарушениях, якобы совершенных российской стороной.

Россия
МИД РФ
Мария Захарова
реакции
заявления
Фридрих Мерц
соцсети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы заболевания, от которых человечество не избавится никогда
Биография Ельцина: политика и личная жизнь
Столичные силовики арестовали госизменника
Школьник захотел пожарить сосиски на мангале и загорелся
Огонь с загоревшегося маяка под Ростовом перекинулся на жилые дома
Организатора смертельного зиплайна арестовали в российском регионе
Генерал раскрыл, что мешает Трампу отправить ЧВК на Украину
За ночь полицейские доставили в отделы 56 новосибирских подростков
Жилой дом вспыхнул на проспекте Мира в Москве
Стало известно, за что в России разыскивали убитого во Львове Парубия
Артемий Лебедев объяснил, как отличить настоящую лабубу от подделки
Во Львове начали спецоперацию после убийства Парубия
Экс-форвард «Локомотива» переходит в «Оренбург» из алжирского клуба
Голый сибиряк-онанист годами терроризирует девушек в лесу
Пенсионерам назвали законный способ зарабатывать без потери льгот
Закрываю самые элегантные груши. С винно-пряным сиропом
Мужчина с кухонным топориком пытался ограбить магазин в Челябинске
В МИД России озвучили причины убийства Парубия
Названы эффективные способы защитить школьника в цифровом пространстве
Во Львове застрелили экс-спикера Рады Парубия: кто и за что его убил
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.