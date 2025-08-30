День знаний — 2025
30 августа 2025 в 12:00

«Недоумение»: Захарова объяснила суть доклада Госдепа США

Захарова: доклад Госдепа США по правам человека в России является голословным

Доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в России содержит голословные обвинения в адрес Москвы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в документе приведены бездоказательные утверждения о нарушениях, якобы совершенных российской стороной.

Особое недоумение вызывают абсурдные инсинуации о якобы совершении российскими вооруженными силами и официальными представителями «военных преступлений и преступлений против человечности», «пытках и незаконных убийствах украинских граждан», «принудительной депортации украинцев в Россию», а также «использовании детей в вооруженном конфликте», — отметила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что возможные изменения внешнеполитического курса США при президенте Дональде Трампе приведут к отказу Вашингтона от роли «глобального блюстителя прав человека».

Ранее Захарова резко раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за его высказывания в адрес России. По ее мнению, его заявления периодически переходят грань разумного и приличного, превращаясь в низкопробные оскорбления. Захарова подчеркнула, что подобная риторика оскорбляет не только страну, но и народ.

