«Недоумение»: Захарова объяснила суть доклада Госдепа США

Доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в России содержит голословные обвинения в адрес Москвы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в документе приведены бездоказательные утверждения о нарушениях, якобы совершенных российской стороной.

Особое недоумение вызывают абсурдные инсинуации о якобы совершении российскими вооруженными силами и официальными представителями «военных преступлений и преступлений против человечности», «пытках и незаконных убийствах украинских граждан», «принудительной депортации украинцев в Россию», а также «использовании детей в вооруженном конфликте», — отметила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что возможные изменения внешнеполитического курса США при президенте Дональде Трампе приведут к отказу Вашингтона от роли «глобального блюстителя прав человека».

