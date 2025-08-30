День знаний — 2025
Курск и Шэньян готовят соглашение о побратимских связях между городами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Курск и китайский Шэньян готовят соглашение о побратимских связях, которое укрепит партнерство между российскими и китайскими городами, сообщила генеральный консул РФ в Шэньяне Наталья Прыжкова. Документ станет новым шагом в развитии межмуниципального сотрудничества и обмена опытом в различных сферах, передает ТАСС.

Готовящееся заключение соглашения о побратимских отношениях между Курском и Шэньяном станет органичным дополнением к существующей сети побратимства между Россией и Китаем и внесет вклад в расширение всестороннего партнерства между российскими и китайскими городами, — отметила генконсул.

По словам Прыжковой, Курск и Шэньян обладают обширными научно-образовательными и технологическими ресурсами. В обоих городах развиты машиностроение, химическая промышленность и другие отрасли. Это создает взаимодополняющие социально-экономические связи и может стать основой для долгосрочного сотрудничества.

Генконсул добавила, что между Китаем и Россией уже сложились 383 партнерские связи, из которых 135 — на региональном уровне, а 248 — на муниципальном. Существуют правовые механизмы, которые поддерживают развитие сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции, образование, наука, культура и спорт.

Ранее Курск установил побратимские связи с колумбийским городом Ибаге. Сотрудничество городов планируется в сфере сельского хозяйства, IT и культуры. При этом в Ибаге проживают колумбийские наемники, участвующие в боях на стороне ВСУ, — всего в украинской армии воюют около 500 граждан Колумбии.

