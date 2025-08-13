Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 11:50

Курск «подружился» с городом, в котором проживают наемники из ВСУ

Колумбийский Ибаге стал городом-побратимом Курска

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Городом-побратимом Курска стал колумбийский Ибаге, в котором проживают наемники, участвовавшие во вторжении в Курскую область и ныне воюющие на стороне ВСУ, пишет Telegram-канал Mash. По его подсчетам, в рядах украинской армии находятся не менее 500 граждан Колумбии.

Как уточняется, первые переговоры о побратимстве депутаты Курска начали в июне, а к концу прошлой недели получили согласие от Ибаге. Сегодня на заседании городского собрания договор окончательно утвердили. Сотрудничество планируется развивать в сельском хозяйстве, инвестициях, информационных технологиях, образовании, науке, культуре и туризме.

Ибаге стал первым городом, согласившимся на предложение о сотрудничестве. Подобные обращения депутаты направили в десятки стран. Однако в случае с Колумбией не учли ее неоднозначную репутацию на фоне СВО. За время конфликта российские военные уничтожили около 259 таких бойцов, в том числе выходцев из Ибаге. В июле ВС РФ ликвидировали 10 колумбийских военнослужащих.

Ранее стало известно, что взятый в плен под Торецком британский наемник ВСУ Уильям Хейден этапирован в Москву для проведения следственных действий и экспертиз. Ему предъявлено обвинение в наемничестве. Сейчас Хейден находится в СИЗО и сотрудничает со следствием. До участия в боях под Торецком он 13 лет служил в Вооруженных силах Британии, побывал в командировках в Германии, Канаде, на Кипре и в Афганистане.

