30 августа 2025 в 18:25

В Нигерии 13 человек утонули при попытке спастись от вооруженной банды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Нигерии 13 человек утонули при попытке спастись от вооруженного нападения, пишет Reuters со ссылкой на районного главу штата Бирнин Магаджи Майдамма Данкило. Еще 22 человека числятся пропавшими без вести. Они пытались уйти от атаковавшей их банды на лодке, но она была перегружена и перевернулась.

13 человек на лодке погибли, 22 были спасены, еще 22 все еще не найдены, — сообщил Данкило.

В том же штате вооруженные люди убили по меньшей мере двух человек и похитили более 100. По данным местных властей, сельские районы Замфары регулярно подвергаются атакам банд, которые похищают людей ради выкупа и грабят деревни.

В начале августа сообщалось, что вооруженные группировки совершили нападение на севере Нигерии. В докладе ООН указывалось, что в деревне Сабон-Гарин-Дамри в штате Замфара неизвестные похитили свыше 50 местных жителей, включая женщин и детей.

