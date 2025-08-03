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03 августа 2025 в 15:33

ООН обеспокоена похищением 50 человек в Нигерии

AFP: вооруженные люди увезли 50 нигерийцев в неизвестном направлении

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вооруженные люди похитили свыше 50 жителей деревни в Нигерии, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на экспертный доклад для ООН. Нападение произошло в деревне Сабон-Гарин-Дамри в штате Замфара. Местонахождение людей остается неизвестным.

Вооруженные люди похитили более 50 человек на северо-западе Нигерии на этой неделе. Они напали на деревню Сабон-Гарин-Дамри в штате Замфара, — сказано в публикации.

Ранее судно Handala («Хандала») с гуманитарной помощью было перехвачено израильскими военными силами. Международная организация по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа «Флотилия свободы» уточнила, что волонтеры, которые были на борту, похищены.

Известно, что в Газу отправились 15 активистов. Они планировали доставить медицинские принадлежности, продовольствие и детские вещи.

До этого в Париже похитили владельца узбекского банка Anorbank Кахрамонжона Олимова. Инцидент произошел 23 июня, а освободили бизнесмена только через два дня после уплаты выкупа.

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