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04 июля 2025 в 01:01

В Париже похитили президента банка из Узбекистана

Le Monde: владельца узбекского Anorbank похитили и пытали двое суток в Париже

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владельца узбекского банка Anorbank Кахрамонжона Олимова похитили в Париже, пишет Le Monde. Инцидент произошел 23 июня, а освободили бизнесмена только через два дня, 25 июня, после уплаты выкупа. По данным издания, злоумышленники держали его в плену почти двое суток.

Во время похищения Олимов подвергся жестокому обращению: преступники избивали его и угрожали убийством. Медицинское обследование подтвердило наличие на теле банкира многочисленных синяков и ушибов. Расследование инцидента продолжается французскими правоохранительными органами.

Банк Anorbank официально отреагировал на произошедшее в своем Telegram-канале. В сообщении подчеркивается, что инцидент не повлиял на операционную деятельность финансового учреждения.

Для него это было не очень приятно, но, по крайней мере, это закончилось, — сказал его личный секретарь.

Anorbank информировал, что работает в штатном режиме. Одновременно банк призвал воздержаться от избыточных обсуждений и распространения непроверенной информации, так как это может навредить расследованию и нарушить личные границы пострадавшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины, перед тем как доставить главу Укрэксимбанка Александра Гриценко в орган досудебного расследования, несколько часов возили его по городу, подвергая пыткам. Как заявил адвокат банкира Денис Галанский, его подопечного под предлогом медосвидетельствования доставили в больницу, где уже отказались от этой идеи из-за приезда правозащитников.

Франция
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