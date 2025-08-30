День знаний — 2025
Тайные эксперименты на Украине заинтересовали США

Захарова: вопросы России о биолабораториях на Украине услышаны экспертами в США

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Вопросы Российской Федерации относительно деятельности биолабораторий на Украине нашли отклик среди американских экспертов, говорится в ответе представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ. Она отметила, что, несмотря на продолжительное отсутствие внятной реакции со стороны властей Соединенных Штатов, американское экспертное сообщество проявило интерес к данной теме.

Отмечаем, что по прошествии долгого времени, несмотря на отсутствие какой-либо внятной реакции от американских властей, наши вопросы были услышаны американским экспертным сообществом, которое уже начало активно интересоваться данной темой, — отметила дипломат.

Ранее военный эксперт Виктор Никулин говорил, что на территории Украины продолжают функционировать американские биолаборатории, где потенциально могут проводиться несанкционированные эксперименты по созданию патогенных микроорганизмов. По его мнению, целью таких разработок может являться депопуляция населения планеты.

До этого заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков выражал обеспокоенность в связи с военно-биологической деятельностью западных стран. Дипломат заявлял, что реализация таких программ создает угрозу для безопасности России. При этом он подчеркивал, что подобная активность чаще всего осуществляется опосредованно через аффилированные структуры и частные компании.

