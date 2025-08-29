Захарова напомнила о добрососедских связях России и Узбекистана

Узбекистан является суверенным государством, и Москва дорожит связями с ним, включая сотрудничество в рамках СНГ, ШОС, ООН и ЕАЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Ташкент сам определяет и ведет свою внешнюю политику.

Я хотела бы сказать, напомнить, что Республика Узбекистан является суверенным государством. Она самостоятельно определяет и ведет свою внешнюю политику, направленную в том числе на всемерное укрепление и развитие добрососедских и конструктивных связей с ближними и дальними соседями, — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что отношения между странами характеризуются как всеобъемлющее стратегическое партнерство и союзничество. Стороны активно взаимодействуют в дружественном и обоюдовыгодном ключе.

Ранее Захарова констатировала, что принятый на Украине закон «Об основах политики национальной памяти» закрепляет неонацизм как государственную идеологию. По ее словам, закон вводит единый нарратив о формировании украинской идентичности и квалифицирует любое несогласие с этим как антиукраинскую пропаганду.