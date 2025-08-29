Минпросвещения определилось со списком 100 лучших фильмов для школьников

Минпросвещения России опубликовало на официальном сайте список из 100 кинокартин, обязательных для изучения в школьной программе. В перечень вошли исключительно фильмы советской эпохи, современные киноленты в него не попали.

В список вошли такие классические картины, как «Чапаев» братьев Васильевых (1934), «Айболит-66» Ролана Быкова, «Дикая собака Динго» Юлия Карасика (1962), «Алые паруса» (1961) и «Руслан и Людмила» (1972) Александра Птушко. Также в перечне представлены комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» (1966) и «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Вий» Константина Ершова и Георгия Кропачева (1967), а также легендарный сериал «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина (1979).

Ранее стало известно, что песни «Моя Россия» исполнителя Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Родина» Сергея Трофимова и «Россия» Дениса Майданова вошли в список из 37 патриотических композиций, рекомендованных Министерством просвещения РФ для изучения в начальной и средней школе. Эти произведения направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся, при этом учебные заведения сами будут принимать решение об их использовании на уроках.