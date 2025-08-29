День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 20:40

Минпросвещения определилось со списком 100 лучших фильмов для школьников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минпросвещения России опубликовало на официальном сайте список из 100 кинокартин, обязательных для изучения в школьной программе. В перечень вошли исключительно фильмы советской эпохи, современные киноленты в него не попали.

В список вошли такие классические картины, как «Чапаев» братьев Васильевых (1934), «Айболит-66» Ролана Быкова, «Дикая собака Динго» Юлия Карасика (1962), «Алые паруса» (1961) и «Руслан и Людмила» (1972) Александра Птушко. Также в перечне представлены комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» (1966) и «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Вий» Константина Ершова и Георгия Кропачева (1967), а также легендарный сериал «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина (1979).

Ранее стало известно, что песни «Моя Россия» исполнителя Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Родина» Сергея Трофимова и «Россия» Дениса Майданова вошли в список из 37 патриотических композиций, рекомендованных Министерством просвещения РФ для изучения в начальной и средней школе. Эти произведения направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся, при этом учебные заведения сами будут принимать решение об их использовании на уроках.

Минпросвещения
кино
фильмы
школы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саммит ШОС-2025: Россия, Китай и Индия похоронят империализм ЕС и США
В Подмосковье заметили огромных волосатых пауков
Назван человек, которого Трамп считает подстрекателем революции в США
Дыня превращает маринованные огурцы в шедевр! Попробуйте сами
Водолазы подняли со дна Ладоги 3,5 тонны боеприпасов
В Индии стая обезьян загрызла фермера
Франция и Германия хотят увеличить поставки одного вида вооружений Украине
Мариную огурцы с карри! Восточная экзотика в банке
В Махачкале вандалы повредили портреты участников СВО
В дептрансе отреагировали на предложение сделать все дороги Москвы платными
Закон о тишине в Башкирии: что нужно знать?
Захарова предупредила Японию из-за «Тифонов»
В МИД России назвали первоочередную задачу в урегулировании на Украине
Трампа в игнор: Индия продолжит закупать нефть у РФ, сколько заработаем
Мерц озвучил свои ожидания о завершении СВО
Турция «закрылась» от Израиля из-за Газы
Землетрясение повредило древнейшее медресе во всей Европе
Лечо на зиму: лучшие домашние рецепты
Минпросвещения определилось со списком 100 лучших фильмов для школьников
Стало известно, кому может отойти имущество композитора Щедрина
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.