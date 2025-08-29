Трампа в игнор: Индия продолжит закупать нефть у РФ, сколько заработаем

Трампа в игнор: Индия продолжит закупать нефть у РФ, сколько заработаем

Индия собирается увеличить закупки нефти из РФ в сентябре, несмотря на давление со стороны США. Нью-Дели не смутили даже введенные Дональдом Трампом пошлины за «любовь» к российскому черному золоту. NEWS.ru рассказывает, почему Вашингтон не способен заставить Индию отказаться от нашей нефти и готовы ли другие покупатели последовать ее примеру.

Что известно о новых закупках Индией нефти из РФ

Экспорт российской нефти в Индию в сентябре увеличится, несмотря на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины, пишет Reuters.

По данным агентства, индийские нефтеперерабатывающие компании нарастят закупки российской нефти в сентябре на 10–20%, или на 150–300 тысяч баррелей в день.

Уточняется, что в следующем месяце Россия сможет экспортировать больше нефти, поскольку «плановые и внеплановые простои» нефтеперерабатывающих заводов сократили возможности по переработке сырой нефти в топливо.

В последние годы Индия увеличила закупки российской нефти в ущерб более дорогому топливу из стран ОПЕК. «Если Нью-Дели не издаст четкой политической директивы или экономика торговли существенно не изменится, российская нефть, скорее всего, останется основной частью ее поставок», — считает представитель платформы для сбора и анализа данных Kpler Сумит Ритолия.

Сколько сейчас нефти Россия поставляет в Индию

За первые 20 дней августа Россия отправляла в Индию порядка 1,5 млн баррелей нефти в сутки. Это сопоставимо со значениями июля.

Подобные объемы составляют около 1,5% от глобальных поставок. И, как отмечают наблюдатели, текущий импорт закрепляет за Россией статус крупнейшего поставщика сырья на индийский рынок.

Кто пытается заставить Индию отказаться от российской нефти

Президент США Дональд Трамп 1 августа объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии, в итоге общая пошлина на экспортируемые в Штаты индийские товары достигнет 50%. Это один из самых высоких показателей среди торговых партнеров США.

Трамп объяснил эти меры тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России».

Позднее старший советник президента США по торговле Питер Наварро пояснил: если бы Индия прекратила импорт российской нефти, то уже завтра могла бы получить снижение тарифов на 25%. При этом позиция Нью-Дели касательно углеводородов из РФ поражает США, добавил Наварро.

Что значит для России рост поставок нефти в Индию

Для России это означает дополнительные валютные поступления, сохранение загрузки портов и флота, а также укрепление энергетического партнерства с Индией, перечисляет в беседе с NEWS.ru управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

«Увеличение закупок российской нефти Индией частично компенсирует давление ценового „потолка“ и европейских ограничений, одновременно демонстрируя, что крупные развивающиеся экономики готовы действовать исходя из рыночной логики и соображений энергобезопасности», — говорит эксперт.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко, увеличение закупок российской нефти принесет бюджету РФ дополнительные 20–40 млрд рублей, однако всех проблем это не решит. «Разница между первоначально запланированными нефтегазовыми доходами бюджета и пересмотренной цифрой составляет достаточно значительные 2,6 трлн рублей», — объясняет собеседник NEWS.ru.

Станут ли другие партнеры России покупать у нее больше нефти

По словам Астафьева, для остальных участников рынка главным преимуществом остается комфортная цена на нефть. Санкции подталкивают к развитию альтернативной логистики, и отдельные страны могут увеличивать закупки при условии «достаточного дисконта и защищенных поставок», считает Астафьев. Впрочем, повторение «индийского сценария» в масштабах глобального рынка ограничено — здесь играют роль регуляторные барьеры и политическая цена таких решений, добавляет аналитик.

Помимо Индии крупнейшим покупателем российской нефти является Китай: Россия тут занимает порядка 17% от общего рынка импорта нефти. В Пекине уже заявили о том, что не будут отказываться от поставок российских энергоносителей, несмотря на угрозы увеличения торговых тарифов.

«Здесь наращивание объемов закупок зависит, скорее, не от позиции властей КНР, а от роста или снижения спроса на нефть в Китае», — констатировал Дудченко.

