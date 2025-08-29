День знаний — 2025
Учитель оценила новые ограничения домашнего задания школьников

Учитель Гартман: родителям стоит прислушаться к рекомендациям по домашней работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Затрачиваемое на выполнение домашнего задания время индивидуально для каждого ученика, рассказала в беседе с NEWS.ru учитель русского языка, блогер Татьяна Гартман, комментируя новые нормативы, регламентирующие длительность заданных уроков. По ее словам, правила следует расценивать в первую очередь как рекомендацию для родителей.

Все очень индивидуально. Кто-то осваивает материал за 15 минут, кто-то — за полчаса, кто-то — за два часа. Более того, разный материал по разным предметам тоже детям по-разному дается. Поэтому мне кажется, здесь каждый родитель, учитывая рекомендации педагогов и психологов, должен наблюдать за собственным ребенком и выбирать наиболее оптимальный вариант выполнения домашних заданий, — пояснила педагог.

Ранее Министерство просвещения России определило конкретные временные нормативы для выполнения школьниками домашней работы. Приказ четко нормирует как объем, так и время, необходимое для выполнения домашнего задания, принимая во внимание общую нагрузку на учеников. Согласно утвержденным нормам, первоклассники должны тратить на внеклассные занятия не более одного часа в день.

Для второклассников и третьеклассников ведомство установило полуторачасовую продолжительность выполнения домашней работы, а четвероклассники должны укладываться в два часа. Меры направлены на предотвращение переутомления детей и оптимизацию учебного процесса.

