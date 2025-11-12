Юрист оценил инициативу о внедрении штрафов за оскорбление учителей Юрист Розенко: штрафы за оскорбление учителей решат проблему с хулиганами

Штрафы за оскорбление учителей помогут решить проблему с хулиганами в школах, заявил «ФедералПресс» руководитель высшей школы права ЮГУ, председатель исполкома реготделения Ассоциации юристов России Станислав Розенко. Он отметил, что администрация школы чаще встает на сторону родителя.

Теперь обсуждается попытка хоть в какой-то мере защитить учителей. Речь идет не о размере штрафа, а о том, что у хулигана на всю его последующую жизнь останется в биографии привлечение к административной ответственности, — объяснил Розенко.

Юрист отметил, что такая часть биографии в дальнейшем может помешать поступить в вуз или на госслужбу. По его мнению, профессии учителя необходимо вернуть престиж.

Ранее глава думской фракции Сергей Миронов предложил защитить учителей от оскорблений по аналогии с тем, как защищают представителей власти. Партия «Справедливая Россия — За правду» для таких случаев предлагает установить административный штраф для граждан от 5 до 20 тысяч рублей.