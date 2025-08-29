Турция «закрылась» от Израиля из-за Газы Фидан: Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов Израиля

Турция прекратила торговлю с Израилем и закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на внеочередном заседании парламента, посвященном ситуации в секторе Газа. Ограничения также коснулись турецких судов: им запрещено заходить в израильские порты, передает Anadolu в соцсети Х.

Турция прекратила всю торговлю с Израилем, не позволяет турецким судам заходить в израильские порты и закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов, — заключил Фидан.

Ранее МИД России призвал Израиль немедленно прекратить огонь в секторе Газа и предотвратить дальнейшую гуманитарную катастрофу. Ведомство потребовало от Тель-Авива восстановить беспрепятственный доступ продовольственной помощи в анклав. В МИД также выразили надежду на принятие в ООН соответствующих резолюций.

До этого телеканал Al Jazeera сообщил о гибели трех журналистов в результате удара израильской армии по больнице Нассер в Хан-Юнисе. Они находились в приемном покое больницы в момент совершения обстрела. По данным канала, атака на медицинское учреждение унесла жизни 14 человек.