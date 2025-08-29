День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 22:15

Мед творит чудеса! Нежный ткемали на зиму

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соус ткемали на зиму с добавлением ароматного кориандра и натурального меда представляет собой изысканную вариацию классического грузинского рецепта. Мед мягко смягчает кислинку алычи, а зерна кориандра дарят характерный пряный аромат. Такой пикантный соус станет изюминкой домашних заготовок.

Настоящий ткемали идеально дополняет блюда из мяса на гриле, запеченные овощи и птицу. Его сбалансированный вкус с медовыми нотками и пряными акцентами кориандра создает гармоничное сочетание.

Для приготовления необходимо: 2 кг слив ткемали или алычи, 100 г чеснока, 50 г свежего кориандра, 80 г натурального меда, 1 стручок острого перца, 50 г соли, 20 г семян кориандра, 100 мл воды.

Плоды алычи проваривают в воде до размягчения, затем протирают через сито для отделения косточек и кожицы. В полученное пюре добавляют измельченный чеснок, мелко нарезанную зелень кориандра, молотые семена кориандра, мед, соль и тонко нарезанный острый перец. Массу доводят до кипения и томят на медленном огне 20–25 минут до загустения. Горячий ткемали с медом и кориандром разливают по стерильным банкам, сразу укупоривают и убирают на хранение.

Этот ароматный соус придаст особый шарм вашим кулинарным шедеврам. Приятного аппетита!

соус
мёд
домашние заготовки
еда
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С мандаринами и розмарином: необычные маринованные огурцы на зиму
«Неучи с Банковой»: Захарова указала на безграмотность киевских властей
Правительство скорректировало правила призыва на военную службу
Мужчину с трендовым «гвоздем» от Cartier задержали во Внуково
Бабье лето или морозы? Синоптики «убили» новым прогнозом погоды на сентябрь
Пловец пропал в Босфоре, альпинистка застряла на горе: главные ЧП за неделю
«Мы напомним про это»: Зеленский пытается диктовать свои условия Трампу
Забудьте о простуде с этой хреновиной с клюквой: рецепт внутри
Венгрия может сорвать планы Евросоюза по Украине
Готовлю настоящий ткемали с мятой и чабрецом по-грузински
Минобороны РФ завершило создание системы единого воинского учета
Мед творит чудеса! Нежный ткемали на зиму
Как выбрать идеальное одеяло: гид по материалам и наполнителям
Саммит ШОС-2025: Россия, Китай и Индия похоронят империализм ЕС и США
В Подмосковье заметили огромных волосатых пауков
Назван человек, которого Трамп считает подстрекателем революции в США
Дыня превращает маринованные огурцы в шедевр! Попробуйте сами
Водолазы подняли со дна Ладоги 3,5 тонны боеприпасов
В Индии стая обезьян загрызла фермера
Франция и Германия хотят увеличить поставки одного вида вооружений Украине
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.