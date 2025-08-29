Мед творит чудеса! Нежный ткемали на зиму

Соус ткемали на зиму с добавлением ароматного кориандра и натурального меда представляет собой изысканную вариацию классического грузинского рецепта. Мед мягко смягчает кислинку алычи, а зерна кориандра дарят характерный пряный аромат. Такой пикантный соус станет изюминкой домашних заготовок.

Настоящий ткемали идеально дополняет блюда из мяса на гриле, запеченные овощи и птицу. Его сбалансированный вкус с медовыми нотками и пряными акцентами кориандра создает гармоничное сочетание.

Для приготовления необходимо: 2 кг слив ткемали или алычи, 100 г чеснока, 50 г свежего кориандра, 80 г натурального меда, 1 стручок острого перца, 50 г соли, 20 г семян кориандра, 100 мл воды.

Плоды алычи проваривают в воде до размягчения, затем протирают через сито для отделения косточек и кожицы. В полученное пюре добавляют измельченный чеснок, мелко нарезанную зелень кориандра, молотые семена кориандра, мед, соль и тонко нарезанный острый перец. Массу доводят до кипения и томят на медленном огне 20–25 минут до загустения. Горячий ткемали с медом и кориандром разливают по стерильным банкам, сразу укупоривают и убирают на хранение.

Этот ароматный соус придаст особый шарм вашим кулинарным шедеврам. Приятного аппетита!