29 августа 2025 в 23:03

Мужчину с трендовым «гвоздем» от Cartier задержали во Внуково

Пассажиры в здании аэропорта Внуково Пассажиры в здании аэропорта Внуково Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Таможенники аэропорта Внуково обнаружили у пассажира рейса из Стамбула ювелирное изделие стоимостью 1,4 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России, нарушитель пытался провезти через «зеленый коридор» колье известного бренда Cartier без обязательного декларирования.

Незадекларированное колье ювелирного дома Cartier стоимостью 1,4 млн рублей обнаружили внуковские таможенники в багаже пассажира, прибывшего из Стамбула, — указано в сообщении.

При сканировании багажа среди личных вещей пассажира были обнаружены фирменная коробка и сертификат на украшение в форме гвоздя. Мужчина пояснил, что вез изделие в качестве подарка для супруги и не был знаком с таможенными правилами.

Экспертиза установила, что колье изготовлено из золота 750-й пробы и инкрустировано бриллиантами. По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до 1 млн рублей. Изделие изъято и будет приобщено к материалам дела.

Ранее юрист Юрий Капштык заявил, что некоторые сувениры могут быть отнесены к вещам, которые требуют особого контроля. По его словам, за ввоз ряда товаров из-за рубежа может грозить штраф до 500 тысяч рублей.

