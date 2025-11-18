Подростки попытались покорить самую высокую точку Екатеринбурга

Четверо подростков из Екатеринбурга попробовали подняться на самую высокую точку в городе — башню «Исеть», сообщает Telegram-канал Ural Mash. Высота 52-этажного небоскреба на территории будущего комплекса «Екатеринбург-Сити» составляет 213 метров. Юные экстремалы снимали свой «подвиг восхождения» на видео, для подъема им пришлось вскрыть ломами несколько дверей, но последняя им так и не поддалась.

После этого подростков заметили охранники, задержали и передали в руки полиции. Правоохранители провели профилактическую беседу с несовершеннолетними экстремалами. В отделе по делам несовершеннолетних начата проверка.

Ранее подростки толпой избили девочку-инвалида в Макеевке в ДНР и сняли все на видео. На кадрах можно увидеть, как сначала один из них бил школьницу кулаком по лицу, через некоторое время к нему присоединились другие. У девочки были диагностированы серьезные травмы на теле и лице.

Также стало известно, что в Москве старшеклассники получили отравление. Дети экспериментировали с коктейлями на основе пива и транквилизаторов, полученный продукт они решили употребить в школе. После этого пятеро были госпитализированы.