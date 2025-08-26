Юрист рассказал, как ввезенный сувенир может привести к тюрьме

Юрист рассказал, как ввезенный сувенир может привести к тюрьме Юрист Капшык: за ввоз ряда товаров из-за рубежа может грозить штраф до 500 тысяч

Некоторые сувениры могут быть отнесены к вещам, которые требуют особого контроля, рассказал юрист Юрий Капштык, комментируя задержание туриста с головой крокодила. По словам Капштыка, сказанным интернет-изданию «Подмосковье сегодня», за ввоз ряда товаров из-за рубежа может грозить штраф до 500 тысяч рублей.

В первую очередь, это относится к антиквариату, культурным ценностям. Во-вторых, это растения, семена, различного рода оружие и иные относящиеся к категории оружия опасные предметы. Также лекарства различного рода и БАДы, деньги, ценности свыше $10 тысяч, — пояснил юрист.

Ранее таможенники задержали в Хабаровске туриста с головой крокодила в багаже. Мужчина прибыл из Вьетнама, он вез экзотический предмет в качестве сувенира для своей коллекции. В результате экспертизы выяснилось, что в багаже была настоящая голова гребнистого крокодила.

До этого в аэропорту Волгограда задержали иностранку, прибывшую рейсом из Дубая, при досмотре багажа выяснилось, что она пыталась провезти без декларирования свыше 40 кг натуральных человеческих волос. Общая стоимость изъятого товара составила 4,3 млн рублей.