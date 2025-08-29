Тефтели из индейки с шампиньонами в соусе! Полезное блюдо для семьи

Тефтели из индейки с шампиньонами в сметанном соусе! Полезное блюдо для семьи! Нежные сочные тефтели из фарша индейки в сливочно-сметанном соусе с ароматными шампиньонами — это идеальное блюдо для здорового питания. Гармоничное сочетание белков, полезных жиров и низкого содержания углеводов делает это блюдо питательным и легким.

Ингредиенты

Фарш индейки — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Шампиньоны — 200 г

Мука — 1 ст. л. (для ПП-варианта — цельнозерновая)

Хлеб — 50 г (черный или серый)

Молоко — 100 мл

Сметана 10–15% — 200 г

Сливочное масло — 60 г

Паприка молотая — 1/2 ч. л.

Свежий тимьян — 3 веточки

Соль — по вкусу

Вода — 800 мл

Приготовление

Лук очистите и мелко нарежьте. Хлеб разломайте на кусочки и замочите в теплом молоке на 10 минут. Шампиньоны промойте и нарежьте пластинками. В миске соедините фарш индейки, лук, соль и слегка отжатый хлеб. Тщательно вымешайте и сформируйте небольшие круглые тефтели. На сковороде растопите сливочное масло, обжарьте шампиньоны до золотистого цвета. Добавьте муку, перемешайте, влейте 200 мл воды и сметану. Доведите соус до однородности, посолите. Переложите в соус тефтели, тушите под крышкой на медленном огне 10–15 минут. В конце добавьте паприку и тимьян, выключите огонь и дайте настояться 15 минут под крышкой. Подавайте с овощами или гречкой.

