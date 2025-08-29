День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 07:30

Тефтели из индейки с шампиньонами в соусе! Полезное блюдо для семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тефтели из индейки с шампиньонами в сметанном соусе! Полезное блюдо для семьи! Нежные сочные тефтели из фарша индейки в сливочно-сметанном соусе с ароматными шампиньонами — это идеальное блюдо для здорового питания. Гармоничное сочетание белков, полезных жиров и низкого содержания углеводов делает это блюдо питательным и легким.

Ингредиенты

  • Фарш индейки — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Шампиньоны — 200 г
  • Мука — 1 ст. л. (для ПП-варианта — цельнозерновая)
  • Хлеб — 50 г (черный или серый)
  • Молоко — 100 мл
  • Сметана 10–15% — 200 г
  • Сливочное масло — 60 г
  • Паприка молотая — 1/2 ч. л.
  • Свежий тимьян — 3 веточки
  • Соль — по вкусу
  • Вода — 800 мл

Приготовление

  1. Лук очистите и мелко нарежьте. Хлеб разломайте на кусочки и замочите в теплом молоке на 10 минут. Шампиньоны промойте и нарежьте пластинками. В миске соедините фарш индейки, лук, соль и слегка отжатый хлеб. Тщательно вымешайте и сформируйте небольшие круглые тефтели. На сковороде растопите сливочное масло, обжарьте шампиньоны до золотистого цвета.
  2. Добавьте муку, перемешайте, влейте 200 мл воды и сметану. Доведите соус до однородности, посолите. Переложите в соус тефтели, тушите под крышкой на медленном огне 10–15 минут. В конце добавьте паприку и тимьян, выключите огонь и дайте настояться 15 минут под крышкой. Подавайте с овощами или гречкой.

Ранее мы готовили ёжики из фарша, капусты и риса на сковороде! Просто, но все просят добавки.

индейка
фрикадельки
грибы
соус
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказала о новых штрафах для дачников с 1 сентября
Российским подросткам позволят работать в летние каникулы
Груды человеческих останков найдены в часе езды от города греха
«Песок и полотенце»: названы необычные упражнения для развития мышц рук
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 29 августа
Стало известно, чего испугались колумбийские наемники на Украине
Огневой мешок для ВСУ, гибель наемника: новости СВО к утру 29 августа
«Жил в нищете»: «Леня Голубков» об «МММ», смерти Мавроди, Ельцине
На Украине пришли в ярость из-за флага России на Венецианском кинофестивале
Суд решил судьбу наследницы создателя сырков «Б. Ю. Александров»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 августа
Во Франции узнали истинное отношение Трампа к Украине на переговорах
Наступление ВС РФ на Харьков 29 августа: малолетние девочки-солдаты, Липцы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 августа: инфографика
Российские силы сбили за ночь 54 дрона ВСУ
Тульская область снова попала под удар БПЛА
Атака ВСУ на Орел 29 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Силы ПВО защитили Тверь от атаки украинских дронов
Жорин ответил, какой государственный орган могут заменить нейросети
Оборона ВСУ продолжает терять свою целостность
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.