Подборка проверенных рецептов: как закрыть на зиму острую и сладкую аджику

Аджика — это главный герой осенних заготовок. Яркая, ароматная, с характером — она способна преобразить даже самое простое блюдо. В этом сборнике мы собрали самые популярные и проверенные временем рецепты. Выбирайте, готовьте и наслаждайтесь вкусом лета круглый год!

Готовлю аджику с яблоками!

Готовлю аджику из тыквы и моркови!

С киви и кинзой: готовим изумрудную аджику на зиму

Аджика по-астрахански — жгучая и ароматная

Аджика по-астрахански с медовой ноткой

Аджика из слив и хурмы с копченой паприкой

Для приготовления соуса подготовьте ингредиенты в таких пропорциях: килограмм болгарского перца, килограмм яблок с кисло-сладкой мякотью, полкилограмма томатов, 300 граммов моркови, 200 граммов чесночных головок, 2-3 стручка горького перца, 100 граммов сахарного песка, 50 граммов каменной соли, 100 миллилитров рафинированного масла и 50 миллилитров столового уксуса.

С киви и кинзой: готовим изумрудную аджику на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Технология приготовления заключается в следующем: яблоки освобождают от сердцевины, перец — от семенных коробочек. Все подготовленные овощи и фрукты пропускают через мясорубку с крупной решеткой. Фарш перекладывают в толстостенную посуду, вводят масло, сахар и соль. После активного закипания массу уваривают на минимальном нагреве в течение 40 минут при периодическом помешивании. За пять минут до завершения процесса вливают уксус и добавляют чеснок, пропущенный через пресс. Обжигающе горячий соус фасуют в прогретые банки и немедленно укупоривают герметичными крышками.

Для создания этого яркого овощного соуса необходимы следующие ингредиенты: килограмм очищенной тыквы, полкилограмма моркови, такое же количество сладкого болгарского перца, 300 граммов репчатого лука, 150 граммов чеснока, несколько стручков острого перца (2-3 штуки), 100 миллилитров растительного масла, 70 миллилитров уксуса, две столовые ложки сахарного песка и одна столовая ложка соли.

Готовлю аджику из тыквы и моркови! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Все подготовленные овощи следует очистить и нарезать аккуратными кубиками. Тыквенную мякоть и морковь необходимо отварить до состояния полной мягкости, а затем превратить в однородное пюре с помощью блендера. На сковороде отдельно пассеруют нарезанный лук и сладкий перец, которые затем соединяют с основной овощной массой. Полученную смесь тушат на медленном огне примерно двадцать минут, после чего заправляют измельченным чесноком, острым перцем, сахаром, солью и уксусом. Соус доводят до готовности в течение пяти — семи минут на плите, а затем сразу же раскладывают по предварительно простерилизованным банкам.

Классическая зеленая аджика потребует следующих ингредиентов: килограмм зеленых помидоров, от трех до четырех спелых киви, триста граммов зеленых яблок, полкилограмма сладкого перца, 3 луковицы, 2 головки чеснока, пучок свежей кинзы (примерно 50 граммов), около 30 граммов петрушки, несколько стручков острого зеленого перца (от 2 до 5 по вашему вкусу), полторы столовые ложки соли, 1 ложка сахара, свежевыжатый сок одного лайма, 100 миллилитров растительного масла и от 50 до 70 миллилитров столового уксуса девятипроцентной концентрации.

Для приготовления основы аджики необходимо пропустить через мясорубку подготовленные незрелые томаты, очищенные киви, яблоки без сердцевины, сладкий перец и очищенный репчатый лук. Далее следует превратить в ароматную пасту при помощи блендера кинзу, петрушку, очищенные зубчики чеснока и острый перец. Зеленая масса соединяется с овощным фаршем, после чего в общую емкость добавляются соль, сахарный песок, растительное масло и сок лайма.

Подборка проверенных рецептов: как закрыть на зиму острую и сладкую аджику Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Полученную смесь нужно довести до активного кипения, а затем убавить нагрев и томить под закрытой крышкой в течение тридцати — сорока минут. Незадолго до окончания приготовления, примерно за пять минут, в аджику вливается уксус, после чего ее необходимо интенсивно перемешать. Горячий продукт разливается по предварительно простерилизованным банкам и незамедлительно герметично укупоривается. Банки переворачиваются крышками вниз, укрываются плотным пледом и в таком виде медленно остывают в течение суток.

Для приготовления этой освежающе-острой зеленой аджики потребуется следующий набор продуктов: килограмм зеленых помидоров, 3-4 спелых киви, около 300 граммов зеленых яблок, полкилограмма сладкого болгарского перца, 3 луковицы, 2 головки чеснока, пучок свежей кинзы весом 50 граммов и 30 граммов петрушки. Остроту зададут 2–5 стручков жгучего перца, а для сбалансирования вкуса необходимы полторы столовые ложки соли, столовая ложка сахара, свежевыжатый сок одного лайма, 100 миллилитров растительного масла и от 50 до 70 миллилитров столового уксуса девятипроцентной концентрации.

Основу соуса составляет овощной фарш, для которого необходимо пропустить через мясорубку помидоры, очищенные киви, яблоки без сердцевины, сладкий перец и очищенный репчатый лук. Далее зелень кинзы и петрушки, вместе с очищенными зубчиками чеснока и острым перцем, измельчаются до однородной пасты с помощью блендера и соединяются с овощной массой. К полученной смеси добавляются соль, сахар, растительное масло и сок лайма. Ароматную массу следует довести до кипения, а затем, накрыв крышкой, томить на самом медленном огне в течение тридцати — сорока минут. Незадолго до окончания приготовления, примерно за пять минут, в аджику вливается уксус, после чего ее нужно интенсивно перемешать.

Готовый обжигающий соус разливается по предварительно простерилизованным банкам, которые сразу же герметично укупориваются. Для создания эффекта термообработки банки переворачивают крышками вниз и тщательно укутывают в плотное одеяло или плед, где они должны медленно остывать в течение ближайших суток.

Для приготовления астраханской аджики потребуются сочные красные помидоры в количестве двух с половиной килограммов, полкилограмма сладкого красного перца, а также 300 граммов острого перца, чью жгучесть можно регулировать по своему вкусу. Дополнят вкус 300 граммов чеснока, большой пучок свежей кинзы и такой же пучок петрушки. Из сухих ингредиентов необходимо подготовить 100 граммов соли, но только не йодированной, 50 граммов сахара. Жидкой составляющей станут 100 миллилитров девятипроцентного уксуса и 100 миллилитров любого растительного масла.

Аджика по-астрахански — жгучая и ароматная Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ приготовления начинается с подготовки овощей: помидоры, сладкий и горький перец тщательно моются и обсушиваются. Со всех перцев важно срезать плодоножки и тщательно вычистить внутренние перегородки с семенами, особенно если хочется получить менее острый результат. Подготовленные овощи пропускаются через мясорубку, после чего к ним добавляется измельченный чеснок и мелко нарезанная зелень. Затем в общую ароматную массу всыпаются соль с сахаром, вливаются уксус и растительное масло. Готовая аджика должна настояться при комнатной температуре в течение нескольких часов, чтобы вкусы полностью объединились. Остается лишь разложить закуску по предварительно простерилизованным банкам и закрыть их плотными капроновыми крышками для хранения.

Процесс приготовления начинается с обработки овощей. Необходимо пропустить через мясорубку два с половиной килограмма спелых мясистых помидоров, килограмм сладкого болгарского перца, полкило острого перчика (предварительно удалив стебли и обязательно используя перчатки), а также 500 граммов очищенных зубчиков чеснока и такое же количество сочных яблок. В получившуюся душистую массу следует ввести 200 граммов цветочного меда, по 100 граммов соли и сахара. После этого требуется тщательно вымешать состав до абсолютного растворения кристаллов. Эту заготовку ставят на медленный огонь и при постоянном помешивании, чтобы избежать пригорания, варят в течение одного часа. Готовую обжигающую аджику незамедлительно разливают по предварительно простерилизованным банкам и плотно закатывают герметичными крышками.

Отправьте в чашу блендера 400 граммов спелой мякоти хурмы «королек», 300 граммов нарезанной очищенной айвы, 200 граммов красного болгарского перца и один острый перец чили, после чего взбейте до идеально однородной текстуры. Отдельно истолките в ступке 100 граммов чеснока с 50 граммами крупной морской соли — этот способ позволяет получить больше сока и полностью раскрыть насыщенный аромат чеснока. Обе части будущего соуса переложите в толстостенный казан, куда сразу добавьте 100 граммов тростникового сахара, щедрую порцию молотой копченой паприки и уцхо-сунели. Томите массу ровно час на минимальном огне, давая ей постепенно увариваться и густеть, не допуская кипения. За пять минут до завершения приготовления обогатите вкус соуса 50 мл гранатового сока и столовой ложкой виноградного уксуса. Горячий соус сразу разливайте по небольшим стерильным баночкам — его концентрированная текстура и яркий вкус созданы для особых гастрономических моментов.