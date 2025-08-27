Аджика по-астрахански с медовой ноткой

Начинается все с подготовки овощей. Пропустите через мясорубку 2,5 кг спелых мясистых томатов, 1 кг сладкого перца, 500 г острого перца (стебли удалите, обязательно работайте в перчатках!), 500 г очищенного чеснока и 500 г сочных яблок. В полученную ароматную массу добавьте 200 г цветочного меда, 100 г соли и 100 г сахара. Тщательно все перемешайте до полного растворения сыпучих ингредиентов. Поставьте на медленный огонь и варите ровно один час, помешивая, чтобы не пригорело. Горячую аджику сразу разливайте по стерильным банкам и герметично укупоривайте. Этот рецепт дает идеальный баланс сладости, кислоты и огненной жары.

