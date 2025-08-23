Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Не просто закуска: авторское лечо с бальзамическим уксусом

Это лечо — не просто закуска, его секрет — в карамелизации томатной основы. Пропорции таковы: возьмите один килограмм яркого болгарского перца сорта «ратунда», два килограмма мясистых томатов «бычье сердце», четыреста граммов фиолетового лука сорта «ялтинский» и три крупных зубчика чеснока. Томаты, не снимая кожицы, запеките в духовке до появления темных пятнышек, затем протрите через сито, получив густое пюре без семян. Перец нарежьте не полосками, а широкими ромбами. В чугунном казанке растопите пятьдесят граммов сливочного масла и обжарьте в нем лук-полукольца до легкой перламутровой прозрачности. Влейте ароматное томатное пюре, всыпьте столовую ложку тростникового сахара, щепотку копченой паприки и томите десять минут, пока масса не загустеет. Добавьте перец, посолите морской солью по вкусу и готовьте под крышкой тридцать минут на очень медленном огне. В финале влейте двадцать миллилитров бальзамического уксуса и подавите чеснок. Разложите по чистым банкам, укупорьте крышками.

Оксана Головина
