День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 12:27

Готовлю аджику с яблоками! Сладкая версия которая покорит всех

аджика с яблоками аджика с яблоками Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладкая аджика с яблоками — это оригинальная интерпретация знаменитой кавказской закуски. Гармония остроты, фруктовой сладости и пряного букета создает сложный вкусовой профиль, способный покорить даже искушенного гурмана. Данный доступный рецепт дает возможность приготовить изысканную заготовку, способную разнообразить любое меню.

Пикантный соус превосходно дополнит блюда из grilled мяса, сырную тарелку или выступит в роли спреда для сэндвичей. Его сбалансированный вкус с выраженными фруктовыми акцентами неизменно вызывает интерес.

Пропорции ингредиентов следующие: килограмм болгарского перца, килограмм яблок с кисло-сладкой мякотью, полкилограмма томатов, 300 грамм моркови, 200 грамм чесночных головок, 2-3 стручка горького перца, 100 грамм сахарного песка, 50 грамм каменной соли, 100 миллилитров рафинированного масла и 50 миллилитров столового уксуса.

Технология приготовления: яблоки освобождают от сердцевины, перец — от семенных коробочек. Все подготовленные овощи и фрукты пропускают через мясорубку с крупной решеткой. Фарш перекладывают в толстостенную посуду, вводят масло, сахар и соль. После активного закипания массу уваривают на минимальном нагреве в течение 40 минут при периодическом помешивании. За пять минут до завершения процесса вливают уксус и добавляют чеснок, пропущенный через пресс. Обжигающе горячий соус фасуют в прогретые банки и немедленно укупоривают герметичными крышками.

Эта вкуснейшая сладкая аджика на зиму с добавлением яблок станет любимой зимней заготовкой. Приятного аппетита!

аджика
яблоки
соус
домашние заготовки
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Льготы и выплаты ветеранам боевых действий в 2025 году
Погода в Москве в четверг, 28 августа: ждать ли резкое потепление и ливни
В Великобритании заявили о страхе европейцев направлять военных на Украину
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 августа, фото, видео
В Госдуме назвали наказанием распределение выпускников в село
Нутрициолог опровергла главные мифы о детоксе
«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ
Политолог ответил, может ли Трамп начать экономическую войну с Россией
Очень важный признак плохого арбуза: как не ошибиться при выборе
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
В Кремле раскрыли главное условие для переговоров на высшем уровне
Экономист спрогнозировал рост числа получателей субсидий по ЖКУ
Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо
Песков назвал предпочтительный для России способ урегулирования на Украине
В Кремле заявили о подготовке графика встреч Путина
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву
В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку
Песков охарактеризовал прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа
Песков высказался о роли Трампа в завершении конфликта на Украине
В Кремле назвали центральную тему в украинском урегулировании
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.