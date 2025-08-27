Готовлю аджику с яблоками! Сладкая версия которая покорит всех

Сладкая аджика с яблоками — это оригинальная интерпретация знаменитой кавказской закуски. Гармония остроты, фруктовой сладости и пряного букета создает сложный вкусовой профиль, способный покорить даже искушенного гурмана. Данный доступный рецепт дает возможность приготовить изысканную заготовку, способную разнообразить любое меню.

Пикантный соус превосходно дополнит блюда из grilled мяса, сырную тарелку или выступит в роли спреда для сэндвичей. Его сбалансированный вкус с выраженными фруктовыми акцентами неизменно вызывает интерес.

Пропорции ингредиентов следующие: килограмм болгарского перца, килограмм яблок с кисло-сладкой мякотью, полкилограмма томатов, 300 грамм моркови, 200 грамм чесночных головок, 2-3 стручка горького перца, 100 грамм сахарного песка, 50 грамм каменной соли, 100 миллилитров рафинированного масла и 50 миллилитров столового уксуса.

Технология приготовления: яблоки освобождают от сердцевины, перец — от семенных коробочек. Все подготовленные овощи и фрукты пропускают через мясорубку с крупной решеткой. Фарш перекладывают в толстостенную посуду, вводят масло, сахар и соль. После активного закипания массу уваривают на минимальном нагреве в течение 40 минут при периодическом помешивании. За пять минут до завершения процесса вливают уксус и добавляют чеснок, пропущенный через пресс. Обжигающе горячий соус фасуют в прогретые банки и немедленно укупоривают герметичными крышками.

Эта вкуснейшая сладкая аджика на зиму с добавлением яблок станет любимой зимней заготовкой. Приятного аппетита!