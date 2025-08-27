Аджика из слив и хурмы с копченой паприкой

Превратите в однородное пюре с помощью блендера 400 г спелой мякоти хурмы сорта «королек», 300 г очищенной и нарезанной айвы, 200 г красного болгарского перца и один острый перец чили. Чеснок (100 г) лучше истолочь в ступке с крупной морской солью (50 г) до появления сока — это раскроет его аромат. Соедините обе массы в толстостенном казане, добавьте 100 г тростникового сахара, щедрую порцию молотой копченой паприки и уцхо-сунели. Томите на самом медленном огне ровно час, позволив массе увариться и загустеть, но не кипеть. За пять минут до готовности влейте 50 мл гранатового сока и столовую ложку виноградного уксуса. Разливайте горячей по маленьким стерильным баночкам — этот концентрированный соус предназначен для особых случаев. Его характер полностью раскроется к новогодним праздникам.

Ранее мы писали про Лечо с клюквой! Вы такого еще не пробовали