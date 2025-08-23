Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 12:18

Лечо с клюквой! Вы такого еще не пробовали

Лечо с клюквой! Вы такого еще не пробовали Лечо с клюквой! Вы такого еще не пробовали Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для этого лечо возьмите: один килограмм красного перца, полкилограмма желтых томатов черри, двести граммов клюквы, одну красную луковицу. Перец нарежьте соломкой. Томаты черри разрежьте пополам. Лук нашинкуйте перьями. В кастрюле разогрейте три столовых ложки облепихового масла. Пассеруйте лук, добавьте томаты и клюкву, готовьте пять минут. Добавьте перец, две ягоды можжевельника, столовую ложку меда и щепотку соли. Тушите под крышкой двадцать пять минут. Разлейте горячую массу по чистым банкам, укупорьте крышками.

рецепты
лечо
домашние заготовки
зима
Оксана Головина
О. Головина
