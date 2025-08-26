Готовлю аджику из тыквы и моркови! Витаминная бомба на зиму

Морковно-тыквенная аджика представляет собой необычный вариант острой закуски с ярким цветом и насыщенным вкусом. Это полезная заготовка на зиму, богатая витаминами и клетчаткой. Сочетание сладковатой тыквы, пикантной моркови и острых специй создает сбалансированный вкус, который разнообразит зимний рацион.

Ароматная аджика идеально подходит к мясным и крупяным блюдам, а также может использоваться как самостоятельная закуска. Ее нежный вкус с легкой остротой понравится тем, кто ценит оригинальные сочетания.

Для приготовления потребуется 1 кг тыквенной мякоти, 0,5 кг моркови, 0,5 кг сладкого перца, 0,3 кг репчатого лука, 150 г чеснока, 2-3 стручка острого перца, 100 мл растительного масла, 70 мл уксуса, 2 ст. л. сахара и 1 ст. л. соли.

Овощи очищают и нарезают кубиками. Тыкву и морковь отваривают до мягкости, затем измельчают блендером. Лук и перец пассеруют, добавляют к овощному пюре. Массу тушат 20 минут, после чего добавляют пропущенный через пресс чеснок, измельченный острый перец, сахар, соль и уксус. Проваривают еще 5–7 минут и расфасовывают по стерильным банкам.

Эта морковно-тыквенная аджика станет полезным дополнением к зимнему столу. Приятного аппетита!