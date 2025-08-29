Забудьте о простуде с этой хреновиной с клюквой: рецепт внутри

Острая закуска хреновина, известная также как «хренодер» или «огонек», — это не просто пикантное дополнение к блюдам, а настоящий витаминный концентрат. Добавление клюквы в хреновину придает заготовке интересную кислинку, яркий цвет и усиливает ее полезные свойства, делая ее мощным средством для поддержки иммунитета в холодное время года. Эта закуска на зиму станет хитом на любом столе.

Для приготовления острой хреновины с клюквой потребуется: 500 г подготовленного корня хрена, 300 г спелой клюквы, 3 крупных зубчика чеснока, 1 столовая ложка сахара и 1 чайная ложка соли, а также 100–150 мл теплой кипяченой воды для достижения нужной консистенции.

Клюкву предварительно моют и обсушивают. Корни хрена очищают от кожуры и нарезают небольшими кусочками. Чеснок очищают. Подготовленные ингредиенты пропускают через мясорубку, используя пакет на выходе для защиты глаз от едких паров. Фарш перемешивают, добавляют соль, сахар и воду, тщательно взбивая до однородности. Вода не только помогает достичь желаемой густоты, но и смягчает резкую остроту хрена.

Готовую приправу из хрена и клюквы раскладывают по стерильным маленьким баночкам, стараясь наполнять их плотно, чтобы не оставалось воздушных пустот. Сверху сразу же заливают тонким слоем растительного масла — это предотвратит появление плесени и продлит срок хранения. Баночки герметично укупоривают. Хреновина с клюквой на зиму хранится в прохладном месте — в холодильнике или погребе. Хреновина с клюквой — пикантная заготовка не только разнообразит меню, но и станет верным помощником в сезон простуд.