Россиянам назвали продукт, который подорожает впервые за пять лет Председатель Союза пчеловодов Михеев: в России могут вырасти цены на мед

Цены на мед в России могут вырасти, заявил председатель Союза пчеловодов РФ Валерий Михеев. В разговоре с NEWS.ru он обратил внимание, что стоимость конечной продукции зависит от цен на необходимые анализы и исходники. По его словам, пчеловоды не повышали стоимость около пяти лет, но сейчас будут вынуждены пойти на этот шаг.

Анализы подорожали, исходники, рамки, все подорожало. А мед у нас уже более пяти лет как был по одной цене, так и оставался. И в этом году пчеловоды понимают, что для того, чтобы выжить, они вынуждены будут приподнять стоимость своего продукта. Цена будет, конечно, не критична, тем не менее это будет немножко дороже, чем это было на протяжении последних пяти лет, — пояснил председатель Союза.

Михеев подчеркнул, что сам недавно проводил анализы. По его словам, вместо 12 тысяч рублей, как это было раньше, они обошлись в 40 тысяч рублей. Председатель Союза уточнил, что приходится делать дорогие анализы на антибиотики. В связи с этим он выразил мнение, что нужно либо упрощать анализы, либо вводить субсидии для пчеловодов.

