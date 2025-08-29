День знаний — 2025
Мариную огурцы с карри! Восточная экзотика в банке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные огурцы на зиму с карри — это оригинальная закуска с восточным характером. Пряность карри придает огурцам золотистый оттенок и неповторимый вкус с теплыми нотками куркумы, кориандра и имбиря. Такой нестандартный рецепт разнообразит коллекцию зимних заготовок.

Ароматные огурчики с карри идеально дополняют блюда из риса, птицы и мяса гриль. Их согревающий вкус с легкой остротой и восточными акцентами особенно хорош в холодное время года.

Для приготовления требуется: 1 кг мелких огурцов, 1 л воды, 50 г соли, 80 г сахара, 100 мл рисового уксуса, 2 ст. л. порошка карри, 3 зубчика чеснока, 1 луковица, 1 см свежего имбиря, 1 ч. л. семян горчицы.

Огурцы и лук нарезают кольцами, имбирь тонко слайсируют. На дно стерильных банок кладут чеснок, имбирь и семена горчицы. Плотно укладывают огурцы и лук. Воду доводят до кипения с солью, сахаром и порошком карри, вливают уксус. Кипящим маринадом заливают банки, стерилизуют 10–12 минут и герметично укупоривают.

Эти золотистые маринованные огурчики с карри станут ярким акцентом зимнего стола. Приятного аппетита!

