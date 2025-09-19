В России отреагировали на дополнительные требования МАГАТЭ по ЗАЭС

В России отреагировали на дополнительные требования МАГАТЭ по ЗАЭС МИД РФ: никакой миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС нет

Требования Международного агентства по атомной энергии, кроме вопросов доступа на Запорожскую АЭС, неприемлемы, говорится в заявлении МИД РФ. Там объяснили, что сотрудники организации находятся на станции по приглашению России, никакой миссии МАГАТЭ там нет.

Представители Секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС получают доступ только к тем объектам и помещениям станции, куда их считает возможным и полезным приглашать российская сторона. Какие-либо дополнительные требования со стороны агентства в этом отношении неприемлемы, — сообщили там.

В ведомстве напомнили, что накануне в ходе 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ была принята резолюция, которая носит сугубо антироссийский характер. В диппредставительстве отметили, что документ выходит далеко за рамки устава МАГАТЭ, поэтому является политически и юридически ничтожным.

Несколько дней назад ВСУ провели артиллерийский обстрел территории в районе топливных складов ЗАЭС. В результате атаки загорелась сухая трава на расстоянии 400 метров от резервуаров с дизельным топливом.