В МИД раскрыли, кто за рубежом усомнился в территориальной целостности РФ

В МИД раскрыли, кто за рубежом усомнился в территориальной целостности РФ МИД РФ: резолюция МАГАТЭ ставит под сомнение территориальную целостность России

Инициированная Украиной и Канадой резолюция «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине», которую приняли на 69-й сессии МАГАТЭ, ставит под сомнение территориальную целостность России, говорится в сообщении МИД РФ. В министерстве подчеркнули, что документ носит «сугубо антироссийский характер».

В ходе 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ была принята инициированная Канадой и Украиной резолюция «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине», которая носит сугубо антироссийский характер и ставит под сомнение территориальную целостность нашей страны, — сказано в заявлении.

В МИД РФ отметили, что резолюция ставит под сомнение российскую принадлежность Запорожской АЭС, а также содержит призывы к отказу от новых регионов. Россия будет рассматривать этот документ, обращают внимание дипломаты, как попытку ряда стран использовать МАГАТЭ в политических целях

Исходим из того, что данная провокационная антироссийская резолюция выходит далеко за рамки Устава МАГАТЭ, а потому является для нас политически и юридически ничтожной, — заключили в министерстве.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Австрия пытается помешать процессу сооружения реакторов на венгерской АЭС «Пакш-2» из-за негативного отношения к атомной энергетике. Дипломат также напомнила, что в строительстве принимают участие российские специалисты и коммерческие структуры.