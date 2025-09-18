Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 18:06

В МИД России назвали страну, что срывает постройку реактора на АЭС «Пакш-2»

Захарова: Австрия мешает постройке реактора на АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Ковка партии заготовок, из которых будут сделаны элементы корпуса реактора шестого энергоблока АЭС «Пакш-2» Ковка партии заготовок, из которых будут сделаны элементы корпуса реактора шестого энергоблока АЭС «Пакш-2» Фото: Ольга Костромина/ТАСС

Австрия пытается помешать процессу сооружения реакторов на венгерской АЭС «Пакш-2» из-за негативного отношения к атомной энергетике, рассказала корреспонденту NEWS.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также напомнила, что в строительстве принимают участие российские специалисты и коммерческие структуры.

В попытке помешать сооружению реакторов на АЭС «Пакш-2» прослеживается явный австрийский след. Инициатором соответствующего иска была Вена. Ведь она еще в 1978 году провозгласила основным смыслом своей энергетической политики идеи атомного радикализма. А что это означает? Полный и безусловный отказ от атомной энергии. Австрия признает за атомной энергией лишь переходную роль в процессе «зеленой трансформации», — заявила Захарова.

Вена, добавила дипломат, категорически отрицает статус атомной энергетики как безопасного для окружающей среды источника. Так что усилия по срыву одного из важнейших для энергобезопасности Венгрии проектов с участием российской стороны с неподдельной эйфорией продвигаются именно Министерством энергетики Австрии, указала она.

Ранее госкорпорация «Росатом» заявила, что продолжит реализацию проекта по строительству атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, несмотря на запрет суда Евросоюза, сообщается в официальном заявлении компании. Проект сохраняет свою стратегическую важность для обеспечения энергетической стабильности и экономики венгерского государства.

Мария Захарова
МИД России
Австрия
АЭС
Венгрия
