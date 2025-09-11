Росатом не испугался запрета суда ЕС на постройку ядерных реакторов в Венгрии

Госкорпорация «Росатом» продолжит реализацию проекта по строительству атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, несмотря на запрет суда Евросоюза, сообщается в официальном заявлении компании. Проект сохраняет свою стратегическую важность для обеспечения энергетической стабильности и экономики венгерского государства.

Для госкорпорации «Росатом» первостепенной задачей остается выполнение проекта согласно высочайшим международным стандартам безопасности и в полном соответствии с контрактными обязательствами, — сказано в сообщении.

Проект предусматривает возведение двух новых энергоблоков типа ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый. Финансирование осуществляется в рамках межправительственного соглашения, включая российский кредит на сумму €10 млрд.

Несмотря на санкционное давление со стороны Европейского союза, Венгрия демонстрирует приверженность реализации проекта. Разрешение на начало строительных работ было получено в августе 2022 года, а заливка первого бетона запланирована на осень 2025 года.

Ранее сообщалось, что Европейский суд отменил разрешение ЕК на венгерское финансирование строительства ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2». Суд указал, что Еврокомиссия допустила ошибку в оценке. Она проверила лишь, соответствует ли финансирование нормам о госпомощи. Однако, по мнению суда, этого было недостаточно. Комиссия также должна была изучить, соблюдены ли правила ЕС о госзакупках при заключении контракта на строительство двух реакторов.