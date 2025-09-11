Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 12:18

Европейский суд запретил финансировать проект АЭС с участием России

Суд ЕС отменил разрешение на постройку российских ядерных реакторов на «Пакш-2»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейский суд отменил разрешение ЕК на венгерское финансирование строительства ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2», следует из постановления. Контрактом занималась российская компания Nizhny Novgorod Engineering.

Суд Европейского союза отменяет как решение суда общей юрисдикции, так и решение комиссии об утверждении, — сказано в документе.

Суд указал, что Еврокомиссия допустила ошибку в оценке. Она проверила лишь, соответствует ли финансирование нормам о госпомощи. Однако, по мнению суда, этого было недостаточно. Комиссия также должна была изучить, соблюдены ли правила ЕС о госзакупках при заключении контракта на строительство двух реакторов.

«Пакш‑2» предполагает строительство в Венгрии двух новых энергоблоков ВВЭР‑1200 российской разработки. Работы ведутся «Росатомом» при частичном финансировании за счет кредита РФ. Старт полноценного строительства отложен до 2026 года после проблем с котлованом.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что США отменили санкции против России, которые мешали строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии по проекту Росатома. Он напомнил, что ограничения против Газпромбанка, через который осуществлялось финансирование проекта, ввела в ноябре 2024 года администрация экс-президента США Джо Байдена.

