Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 02:57

«Неплохо»: Ульянов о числе воздержавшихся по резолюции МАГАТЭ против РФ

Ульянов назвал неплохим число воздержавшихся по антироссийской резолюции МАГАТЭ

Михаил Ульянов Михаил Ульянов Фото: MFA Russia/Global Look Press

Рекордное количество воздержавшихся при голосовании по антироссийской резолюции на Генеральной конференции МАГАТЭ свидетельствует о здравом смысле, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале. По его словам, среди 46 воздержавшихся были Венгрия и США.

Генеральная конференция МАГАТЭ приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине <...> при рекордном числе воздержавшихся. Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед, — написал он.

Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поблагодарил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за помощь в вопросе защиты Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что агентство находится рядом с Россией не только на праздниках, но и в сложной работе.

Тем временем Ульянов призвал МАГАТЭ дать жесткую оценку недавним атакам на Запорожскую атомную электростанцию. Он охарактеризовал действия ВСУ как безрассудные.

Между тем генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси признал критическое состояние ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции. По его оценке, шесть из семи ключевых критериев устойчивости в настоящее время нарушены.

Михаил Ульянов
МАГАТЭ
резолюции
голосования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работающие из дома россияне ощущают себя счастливее
Свекла для похудения: раскрываем осенний секрет стройности
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.