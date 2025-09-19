«Неплохо»: Ульянов о числе воздержавшихся по резолюции МАГАТЭ против РФ

Рекордное количество воздержавшихся при голосовании по антироссийской резолюции на Генеральной конференции МАГАТЭ свидетельствует о здравом смысле, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале. По его словам, среди 46 воздержавшихся были Венгрия и США.

Генеральная конференция МАГАТЭ приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине <...> при рекордном числе воздержавшихся. Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед, — написал он.

Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поблагодарил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за помощь в вопросе защиты Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что агентство находится рядом с Россией не только на праздниках, но и в сложной работе.

Тем временем Ульянов призвал МАГАТЭ дать жесткую оценку недавним атакам на Запорожскую атомную электростанцию. Он охарактеризовал действия ВСУ как безрассудные.

Между тем генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси признал критическое состояние ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции. По его оценке, шесть из семи ключевых критериев устойчивости в настоящее время нарушены.