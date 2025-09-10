Празднование Дня города в Москве
Россия призвала МАГАТЭ дать жесткую оценку обстрелам ЗАЭС

Постпред Ульянов призвал МАГАТЭ дать жесткую оценку обстрелам ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси Фото: IAEA/XinHua/Global Look press

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал МАГАТЭ дать жесткую оценку недавним атакам на Запорожскую атомную электростанцию, передает ТАСС. Он охарактеризовал действия ВСУ как безрассудные.

Мы вновь настойчиво призываем совет управляющих и руководство секретариата агентства дать жесткую и однозначную оценку этим безрассудным действиям Украины, — сказал Ульянов.

Ранее Ульянов заявлял, что Украина перешла все мыслимые границы, атакуя Запорожскую атомную электростанцию. Он напомнил, что 2 августа ВСУ обстреляли промышленные площадки станции, а затем пожарных, которые приехали тушить возгорание.

Между тем генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси признал критическое состояние ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции. По его оценке, шесть из семи ключевых критериев устойчивости в настоящее время нарушены.

До этого директор атомной электростанции Юрий Черничук рассказал, что Запорожская АЭС в случае целенаправленных атак Вооруженных сил Украины на критически важные объекты станции может остаться без энергоснабжения. Он отметил, что персонал готов к любым потенциальным угрозам.

