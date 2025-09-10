Празднование Дня города в Москве
Глава МАГАТЭ забил тревогу из-за угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС

Гросси сообщил о нарушении шести из семи критериев безопасности на ЗАЭС

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о критическом состоянии ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба МАГАТЭ. По его оценке, шесть из семи ключевых критериев устойчивости в настоящее время нарушены.

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной, шесть из семи основных принципов безопасности находятся под угрозой. Продолжающиеся военные действия, включая атаки в непосредственной близости от площадки ЗАЭС, вызывают серьезную обеспокоенность, усиливая напряжение и риски, — сказал Гросси.

Ранее директор атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что Запорожская АЭС в случае целенаправленных атак Вооруженных сил Украины на критически важные объекты станции может остаться без энергоснабжения. Он отметил, что персонал готов к любым потенциальным угрозам.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС с помощью БПЛА. По данным пресс-службы станции, удар был нанесен по крыше корпуса «Г».

