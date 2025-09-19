Губернатор Филимонов сформулировал, какой должна быть госидеология в России Губернатор Филимонов: идеология РФ должна базироваться на многонациональности

Идеология России должна базироваться с учетом того, что русский мир позволяет гармонично сочетать разные культуры и этносы, заявил в интервью NEWS.ru губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, именно поэтому сейчас на СВО вместе сражаются русские, тувинцы, чеченцы и другие народы.

Сила и уникальный опыт русского народа — в его понимании многонационального и многоконфессионального суперэтноса как агрегатора, как политической нации. Недаром на фронте сегодня стоят плечом к плечу русские, тувинцы, чеченцы, татары и многие другие. Русский мир позволяет гармонично сочетать разные культуры и этносы, — сказал Филимонов.

Он отметил, что также одной из важнейших скреп этой модели является русский язык, объединяющий представителей всех народов. Кроме того, губернатор напомнил о необходимости восстановить целостное понимание истории России.

Ранее президент Чехии Петр Павел подписал закон, который запрещает пропаганду коммунистической идеологии в стране. Поправка к уголовному кодексу предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Сообщается, что на нововведение негативно отреагировала Коммунистическая партия Чехии и Моравии.