19 сентября 2025 в 20:30

Губернатор Филимонов сформулировал, какой должна быть госидеология в России

Губернатор Филимонов: идеология РФ должна базироваться на многонациональности

Георгий Филимонов Георгий Филимонов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Идеология России должна базироваться с учетом того, что русский мир позволяет гармонично сочетать разные культуры и этносы, заявил в интервью NEWS.ru губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, именно поэтому сейчас на СВО вместе сражаются русские, тувинцы, чеченцы и другие народы.

Сила и уникальный опыт русского народа — в его понимании многонационального и многоконфессионального суперэтноса как агрегатора, как политической нации. Недаром на фронте сегодня стоят плечом к плечу русские, тувинцы, чеченцы, татары и многие другие. Русский мир позволяет гармонично сочетать разные культуры и этносы, — сказал Филимонов.

Он отметил, что также одной из важнейших скреп этой модели является русский язык, объединяющий представителей всех народов. Кроме того, губернатор напомнил о необходимости восстановить целостное понимание истории России.

Ранее президент Чехии Петр Павел подписал закон, который запрещает пропаганду коммунистической идеологии в стране. Поправка к уголовному кодексу предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Сообщается, что на нововведение негативно отреагировала Коммунистическая партия Чехии и Моравии.

