В Чехии пропаганду коммунизма приравняли к идеологии нацизма

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, который запрещает пропаганду коммунистической идеологии в стране, сообщает портал Euractiv. Поправка к уголовному кодексу предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Пересмотренное законодательство вводит наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет для любого, кто «создает, поддерживает или пропагандирует нацистские, коммунистические или иные движения, явно направленные на подавление прав и свобод человека или разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или классовой ненависти», — говорится в сообщении.

По данным издания, на нововведение негативно отреагировала Коммунистическая партия Чехии и Моравии. Пока неизвестно, как новый закон будет применяться по отношению к таким политическим силам. Компартия пока не имеет мест в чешском парламенте, но после выборов в октябре все может измениться.

Ранее Павел заявил, что реальность показывает невозможность бесконечного конфликта с Россией. По его словам, это грозит крахом экономик европейских стран. Он отметил, что подход, ориентированный на конфронтацию с Москвой, принесет Европе лишь потери. Чешский президент не исключил, что после урегулирования украинского кризиса, возможно, Прагой будет рассмотрен вопрос о сотрудничестве с РФ.