16 сентября 2025 в 20:28

Директор ЗАЭС раскрыл, что мешает оценке ущерба после обстрела ВСУ

Черничук: нанесенный ударом ВСУ ущерб ЗАЭС будет оценен после ликвидации пожара

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Victor/XinHua/Global Look Press

Точный ущерб, нанесенный Запорожской АЭС ударом ВСУ, смогут оценить только после полного тушения пожара, сообщил каналу НТВ директор станции Юрий Черничук. Он отметил, что на данный момент разрушений критических объектов не зафиксировано. После ликвидации последствий специалисты повторно осмотрят место происшествия и определят возможные повреждения, которые сейчас не видны.

Разрушений или нарушений функционирования каких-то критических объектов на данный момент мы не зафиксировали, но еще раз повторю, что после того, как будут ликвидированы последствия этого пожара и мы полностью [его] потушим, специалисты еще раз осмотрят это место, определятся с возможными повреждениями, которые там будут, которых мы сейчас не видим, — сказал директор ЗАЭС.

Ранее депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев заявил, что международное сообщество должно объективно оценить украинские обстрелы Запорожской АЭС, выразив протест и осудив акты ядерного терроризма. По его словам, бездействие мировых организаций будет лишь стимулировать новые преступления со стороны Киева.

Кроме того, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что обстрел ВСУ района возле топливных складов станции был попыткой лишить объект резервного источника энергии. Он необходим для охлаждения реакторов.

ЗАЭС
ВСУ
ущерб
пожары
Запорожская область
