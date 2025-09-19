Дипломат объяснил, чем обернутся масштабные военные учения в Гренландии Посол Барбин: учения НАТО у берегов Гренландии ведут к конфронтации

Учения НАТО в Гренландии ведут к усилению конфронтации в Арктике и дальнейшей деградации обстановки, рассказал ТАСС посол России в Копенгагене Владимир Барбин. В ходе учений Arctic Light 2025 были отработаны совместные возможности реагирования на угрозы в Северной Атлантике и Арктике.

Раньше учения в Гренландии были ориентированы на проведение операций по поиску и спасению. Теперь у них была военная направленность, — подчеркнул Барбин.

Он отметил, что проведением этих учений Копенгаген «ясно продемонстрировал намерение включать Арктику и Гренландию в сферу ответственности НАТО». Кроме того, по словам Барбина, мероприятие было сигналом Вашингтону. Таким образом Копенгаген решил показать наличие союзников в НАТО.

До этого военный эксперт Александр Зимовский рассказал, что на учениях «Запад-2025» Россия показала готовность к обороне Калининградской области. По его словам, несмотря на оборонительный характер маневров, учения также включали элементы подготовки контрнаступательных операций. В учениях приняли участие около 100 тыс. военнослужащих, было задействовано приблизительно 10 тыс. систем вооружений и техники.