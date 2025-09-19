Военэксперт раскрыл, что показала Россия учениями «Запад-2025» Военэксперт Зимовский: Россия показала готовность к защите Калининграда

На учениях «Запад-2025» Россия показала готовность к обороне Калининградской области, сообщил изданию «Взгляд» военный эксперт Александр Зимовский. По его словам, несмотря на оборонительный характер маневров, учения также включали элементы подготовки контрнаступательных операций.

Особенно показательным можно считать включение в план обороны Калининградской области ядерного компонента, — отметил Зимовский.

Российско-белорусские учения проходили на 41 полигоне в обеих странах. Завершающий этап мероприятий состоялся в Мулино. Как отметил президент России Владимир Путин, в учениях приняли участие около 100 тыс. военнослужащих, было задействовано приблизительно 10 тыс. систем вооружений и техники.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации объявило, что стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» официально завершились. В ведомстве добавили, что участвующие в маневрах подразделения возвращаются в пункты постоянной дислокации.

До этого сообщалось, что в ходе учений военнослужащие отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник». Во время маневров активно применялись беспилотные летательные аппараты в различных вариантах.