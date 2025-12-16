России пообещали резкий рост экспорта любимого многими продукта «Агроэкспорт»: доход РФ от экспорта мороженого вырастет на 26% по итогам года

Доходы России от экспорта мороженого в 2025 году могут увеличиться почти на 26%, передает «Коммерсант» со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт». В денежном выражении прирост, по ожиданиям экспертов, составит 25,9% и достигнет $73 млн (почти 5,8 млрд рублей).

Как отметил замглавы по стратегическому управлению ГК «Ренна» Игорь Лилеев, физические объемы поставок за рубеж могут вырасти примерно на 10%. Артем Суворов, руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners, объяснил такую динамику расширением географических рынков сбыта. В частности, в последние годы интерес к российскому мороженому проявили страны Азии и Африки, что компенсировало снижение продаж в Европе.

Согласно данным «Агроэкспорта», основными импортерами стали Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Монголия и Китай. Аналитики констатировали, что с января по сентябрь 2025 года доходы от поставок в эти страны выросли на 13-41% в денежном выражении. По их оценкам, к 2030 году совокупная выручка от экспорта этого лакомства может достичь $110 млн (около 8,7 млрд рублей).

Ранее глава «Агроэкспорта» Илья Ильюшин заявлял, что Россия по итогам нового сельскохозяйственного сезона имеет высокие шансы удержать первое место в мировом экспорте подсолнечного масла. По его мнению, ключевым фактором станет сохранение урожая подсолнечника на уровне прошлого года при ожидаемом снижении сбора на Украине.