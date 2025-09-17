Россия и Белоруссия завершили совместные учения

Стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» официально завершились, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации. В ведомстве добавили, что участвующие в маневрах подразделения возвращаются в пункты постоянной дислокации.

В настоящее время подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и коалиционной группировки войск, принимавшие участие в совместном стратегическом учении «Запад-2025», приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации, — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Российско-белорусские учения проходили на 41 полигоне в обеих странах. Завершающий этап мероприятий состоялся в Мулино. Как отметил президент России Владимир Путин, в учениях приняли участие около 100 тыс. военнослужащих, было задействовано приблизительно 10 тыс. систем вооружений и техники.

В ходе осмотра выставки военной техники на полигоне Путин примерил тепловизионные очки «Стрекоза». Данное оборудование оснащено электрическим зумом и не затрудняет зрение, позволяя бойцам свободно передвигаться на поле боя. Дальность действия очков достигает одного километра.