Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 15 декабря 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 15 декабря: обстановка на фронте сегодня

«Купянск. За прошедшие сутки несколько батальонов резерва ВСУ, состоящие из заключенных и наемников, предприняли более 15 контратак на наши позиции в районе Московки, Соболевки и Родьковки. Идут бои, противник кидает людей на мясо ради картинок в „Дипстейте“. Сбить информационный провал Красноармейска и Северска не получается. Там же, севернее, ВС РФ продвигаются в районе Волчанска, западнее Лимана, работаем в н. п. Волчанские Хутора», — передает Condottiero.

«ZАПИСКИ VЕТЕРАНА» прокомментировал видео, на котором украинские девушки приехали к стеле у въезда в Купянск, где недавно побывал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский у стелы на въезде в Купянск Фото: Ukrainian Presidential Office/Pool/Global Look Press

«Та самая стела в Купянске. Украинские волонтеры приехали снять место, на котором якобы делал фотосессию военный диктатор Зеленский. Видим, что ситуация для ВСУ на данном участке действительно сложная: ВС РФ находятся в городе, и наши передовые позиции расположены совсем близко от этой стелы. Соответственно, ВСУ ведут бои, пытаясь зайти обратно в город. Но пока сделать демонстрацию присутствия ВСУ в городе возможности нет, объектом для фотосессий выбрана стела на въезде в город. В Сети идет обоснованный спор о подлинности фото- и видеосессии военного диктатора Зеленского у данной стелы, однако нахождение там ВСУ неоспоримо. Линия фронта на данный момент проходит по черте города, в застройке. За город идут ожесточенные бои», — добавил автор канала.

«Военный осведомитель» отметил, что обстановка в Купянске «развивается быстро, часто позиции в городе представляют из себя слоеный пирог, а на части территории города нет устойчивого закрепления ни у одной из сторон».

«Единственное, что можно сказать наверняка, это что ВС РФ пока удерживают часть центра и севера Купянска. Для Зеленского локальный успех в Купянске будет одним из ключевых политических аргументов в ходе переговоров с США и Европой, каковым сейчас является и удержание Мирнограда, несмотря на имеющееся окружение», — добавил автор канала.

«Дневник десантника» подчеркнул, что ВСУ постоянно предпринимают попытки контратак из западной части Купянска, со стороны Московки, Радьковки и Соболевки.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«С южной стороны города враг в результате контратаки частично зашел в город, разрозненные группы ВСУ пытаются прорвать нашу оборону и закрепиться в подвалах многоквартирных домов. Группа противника из шести военнослужащих попыталась вклиниться в нашу оборону, в результате чего успешно была уничтожена операторами БПЛА ВС РФ. Все заявления противника об успешном овладении теми или иными районами города являются медийным вбросом и не более, все наши подразделения задействованы в отражении вражеской атаки и выбивании противника за буферную зону», — добавил автор канала.

«Военная хроника» объяснила, что сейчас на самом деле происходит на Купянском направлении.

«История с Купянском, который ВСУ решили удерживать за счет самых подготовленных и оснащенных частей, вскоре может поставить Сырского перед непростым выбором. Для России происходящее за Купянском стало неожиданностью, во многом неприятной, но для ВСУ эта ситуация может обернуться куда более тяжелыми последствиями. Ресурсы сторон здесь несоразмерны, поскольку решать две задачи одновременно — удерживать город и продолжать бои вокруг него — Украине намного сложнее, чем РФ. ВСУ еще какое-то время будут сохранять активность в самом Купянске и рядом с ним. Они будут подтягивать резервы и пытаться сдерживать давление. Но этих резервов у России больше. И именно это со временем станет решающим фактором», — считают авторы канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

По их словам, чтобы удержать протяженный участок фронта за Купянском площадью примерно 75 квадратных километров, Сырскому пришлось выдернуть примерно две бригады из Сумской области, еще две из Черниговской, резервы из Полтавы и Черновцов, а также часть из-под Запорожья.

«Вполне возможно, что РФ придется реагировать на это собственным усилением, но рациональны ли такие потуги со стороны ВСУ, пока неясно. Военный смысл понятен: если территории за Купянском будут освобождены РФ достаточно быстро, то российская армия получит возможность развивать наступление дальше — на Чугуев и Харьков, а допустить этого украинская сторона не может», — добавила «Военная хроника».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

