Полиция задержала обманувших студентку на 150 млн рублей аферистов

Сотрудники полиции задержали четверых участников преступной группы, похитивших ювелирные украшения на сумму 150 млн рублей у студентки в Москве, рассказал начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин. Отмечается, что девушка сама отвезла дорогие вещи аферистам, которые устроили «психологический театр», представившись полицейскими.

Оперативники уголовного розыска столицы задержали участников мошеннической схемы, которые обманули москвичку с помощью психологического театра под видом правоохранителей, — сказал Васенин.

По словам правоохранителя, злоумышленники позвонили девушке, представившись сотрудниками государственных структур, и сообщили, что ее учетная запись на Госуслугах скомпрометирована и используется для финансирования незаконной деятельности. Выдавая себя за силовиков, они убедили студентку в необходимости помощи в поимке преступников.

Под предлогом соблюдения строгой конфиденциальности в рамках «спецоперации» мошенники по видеосвязи уговорили ее показать имеющиеся дома ценности. Затем девушка собрала дорогие украшения, принадлежащие ее матери, и отвезла их по указанному адресу в Подмосковье, где передала неизвестному. После того как мать студентки узнала о случившемся, она обратилась в полицию.

Первого мошенника, выполнявшего роль курьера, задержали в Подмосковье, еще двое — координатор и посредник — в Москве и области. Четвертый, сбытчик, был арестован в Ярославле, где также были обнаружены все похищенные украшения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, все задержанные арестованы.

Ранее в Твери студенту удалось вернуть 12 тыс. рублей, которые он перевел мошенникам. Сотрудники банка успели отменить данную операцию. Инцидент произошел, когда 20-летнему парню в мессенджере пришло сообщение от якобы его друга с просьбой перевести деньги для оплаты какого-то заказа.