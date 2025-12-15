Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 11:12

На украинскую пару напали в польском трамвае

TVN24: двое поляков напали на украинскую пару в трамвае в Познани

Фото: Jaap Arriens/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На граждан Украины напали в общественном транспорте в польском городе Познань, сообщило издание TVN24 со ссылкой на полицию. В результате конфликта на национальной почве задержаны двое подозреваемых.

Городской депутат Анджей Прендке, ставший свидетелем инцидента, заявил, что все началось с оскорблений. По его словам, нападавшие требовали, чтобы украинцы оставили «польских женщин», после чего перешли к физическому насилию.

Как уточнил парламентарий, молодого человека с Украины повалили на пол и избили, его спутница также получила травмы, пытаясь его защитить. Пассажиры трамвая попытались остановить драку, однако агрессоры не отступили и начали угрожать окружающим.

После того как пара покинула транспорт, Прендке предложил им помощь, в том числе вызвать полицию и собрать дополнительные свидетельские показания. Однако пострадавшие отказались обращаться в правоохранительные органы.

Несмотря на это, полиция самостоятельно возбудила дело. Личности подозреваемых были установлены, задержаны двое 27-летних мужчин, жителей Познани и ее пригорода. Им предъявлены обвинения в преступлении на почве национальной ненависти, которое по польскому законодательству карается лишением свободы на срок до пяти лет. Сейчас оба задержанных находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что украинских подростков избили перед школой в Польше. Нападению предшествовал урок, на котором преподаватель назвал ребят «сволочами» и пригрозил провалом экзаменов.

Польша
украинцы
драки
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда откроют новый «мост-гигант» через Обь
Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за Эпштейна
Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США
Юрист назвал три шага, чтобы не стать жертвой мошенников по схеме Долиной
В Чехии сформировали новое правительство
Шведскую принцессу заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном
Академгородок в российском регионе остался без отопления
В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России
Россиянам раскрыли, чьими документами прикрываются мошенники
Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного
Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры
Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге
Васильев назвал главные трудности российских лыжников на Кубке мира
В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва
Четверо детей попали в больницу, надышавшись парами хлора в бассейне
В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения школьника на учителя
Полиция установила причину нападения подростка на учительницу в Петербурге
В российском городе пропали свет и горячая вода после атаки БПЛА
Спасатели откачали пса, который надышался дымом на пожаре
Адвокат раскрыла необычную просьбу Долиной при продаже квартиры
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.