На украинскую пару напали в польском трамвае TVN24: двое поляков напали на украинскую пару в трамвае в Познани

На граждан Украины напали в общественном транспорте в польском городе Познань, сообщило издание TVN24 со ссылкой на полицию. В результате конфликта на национальной почве задержаны двое подозреваемых.

Городской депутат Анджей Прендке, ставший свидетелем инцидента, заявил, что все началось с оскорблений. По его словам, нападавшие требовали, чтобы украинцы оставили «польских женщин», после чего перешли к физическому насилию.

Как уточнил парламентарий, молодого человека с Украины повалили на пол и избили, его спутница также получила травмы, пытаясь его защитить. Пассажиры трамвая попытались остановить драку, однако агрессоры не отступили и начали угрожать окружающим.

После того как пара покинула транспорт, Прендке предложил им помощь, в том числе вызвать полицию и собрать дополнительные свидетельские показания. Однако пострадавшие отказались обращаться в правоохранительные органы.

Несмотря на это, полиция самостоятельно возбудила дело. Личности подозреваемых были установлены, задержаны двое 27-летних мужчин, жителей Познани и ее пригорода. Им предъявлены обвинения в преступлении на почве национальной ненависти, которое по польскому законодательству карается лишением свободы на срок до пяти лет. Сейчас оба задержанных находятся под стражей.

